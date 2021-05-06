В России зарегистрирована четвертая по счету вакцина от коронавируса – «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» — это не новая вакцина, а первый компонент препарата «Спутник V», который был зарегистрирован еще в августе – первым в мире, как подчеркивают российские власти. Вакцина представляет собой аденовирус, которого лишили способности к размножению, с фрагментом генного материала коронавируса. Укол требуется один, а не два, как с большинством вакцин. Если эффективность «Спутника V», как уверяет Российский фонд прямых инвестиций, превышает 97%, то эффективность «Спутника Лайт» спустя 28 дней после прививки составляет 79%.

Глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предполагает, что иммунитет против прививки будет сохраняться от трех до пяти месяцев, что заметно меньше, чем после получения двух доз «Спутника V». При этом разработчики подчеркивают, что четвертая по счету вакцина эффективна в том числе против новых штаммов коронавируса. Производить ее будут в России 8 заводов. И в основном, как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, «лайт»-версия «Спутника» предназначена для поставок на экспорт. Ранее британская медиакомпания «Би-би-си» связала решение сделать первый компонент «Спутника» отдельной вакциной с трудностями производства в России второго компонента препарата, о чем писало издание Wall Street Journal.

Вакцинировать «Спутником Лайт» разрешено граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Президент Владимир Путин, сославшись на зарубежных экспертов, согласился с точностью сравнения российской вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова. Путин также назвал Россию единственной страной в мире, которая передает другим государствам технологию производства своих вакцин.

Россия наращивает темпы вакцинации от коронавируса, больше всего людей привились препаратом Спутник V. Об этом в докладе президенту сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Татьяна Голикова добавила, что ситуация с заболеваемостью в России стабильна, а наибольший прирост, как и ожидалось, зафиксирован в Москве и Петербурге.