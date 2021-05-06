Die Zeit: Для расширения своего влияния в Германии Россия использует депутатов бундестага и местный бизнес

Немецкие журналисты по итогам проведенного ими расследования пришли к выводу, что для расширения своего влияния в Германии Россия использует депутатов бундестага и местный бизнес.

В начале года в берлинском отеле прошла конференция на тему Стратегический диалог региона Балтийского моря, на котором обсуждались, на первый взгляд, невинные вопросы экологии, последствий Брекзита и проблемы цифровизации в прибалтийских странах, напоминает немецое издание Цайт.

Команда расследователей этой газеты и телеканала ARD среди организаторов обнаружила россиянку, включенную минфином США в санкционный список. Кроме этого, пишет Цайт, некая Юлия Берг, как выяснилось, обвиняется Вашингтоном в «злонамеренных операциях в Африке и Европе», следы которых ведут к известному повару Путина, его доверенному лицу и спонсору питерской «фабрики троллей», замеченной в попытках повлиять на американские президентские выборы (перевод сайта Инопресса). В феврале, сообщает Цайт, за информацию, которая поможет арестовать Евгения Пригожина, ФБР обещала четверть миллиона долларов.

В статье также указывается, что в распоряжении газеты и телеканала имеется документ германского МВД о проводимых в этой стране Москвой операциях по дезинформации и усилению политического влияния. Организаторам конференции, указывается в документе, удалось привлечь к участию в ней четырех депутатов бундестага и ряд германских компаний.

Спецслужбы также выяснили, говорится далее в публикации, что Берг была сотрудницей Пригожина, минимум, до позапрошлого года и в этом качестве руководила проектом Afric, номинально представлявшем собой союз экспертов, который на самом деле, пытался оказывать влияние на ход президентских и парламентских выборов в ряде африканских стран с целью продвижения там российских интересов.

В интервью Цайт бывший сотрудник аналитического департамента разведки Эстонии отметил, что подобные берлинской «конференции» , как правило, официально заявляют к обсуждению вполне безобидные темы, которые придают им легитимность и сбивают с толку критиков и спецслужбы, после чего там начинают планировать и обсуждать вопросы, исключительно актуальные для Кремля, такие как ситуация на Украине, в Крыму и практические действия по нанесению ущерба западному обществу, его открытости, правопорядку и демократи.

Издание Цайт отмечает, что стремление России влиять через германских политиков и бизнесменов на общественную ситуацию и настроения в стране особенно опасно для Берлина в условиях не прекращающейся пандемии и предстоящих в сентябре парламентских выборов.