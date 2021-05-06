Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также главой МИДа Дмитрием Кулебой. Один из ключевых вопросов — проблема безопасности Украины. Сам Блинкен назвал целью своего визита в Киев подтверждение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на объявленный отвод российских войск, Украина по-прежнему находится в опасности, поскольку, по ее данным, возле границ находится несколько десятков тысяч российских военнослужащих. Отведено же, по его словам, лишь 3,5 тысячи солдат и офицеров.

Военный эксперт Владимир Гундаров уверен, что заявления Украины о размещении российских войск у границы не имеют оснований. По мнению эксперта, единственной целью такой риторики является увеличение оборонного финансирования из коррупционных побуждений.

По словам Владимира Гундарова, заявления о том, что близ украинской границы находятся десятки тысяч военных, звучат абсурдно, учитывая общую численность российской армии.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко уверен, что переговоры Зеленского и Блинкена продемонстрировали российским властям серьёзные планы по сотрудничеству двух стран.

Российский коллега Гончаренко, первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин уверен, что Москве необходимо предпринимать определенные действия, чтобы избежать военного конфликта.

А вот политолог Александр Кынев уверен, что Россия в ближайшее время не будет вступать в открытое военное противостояние.

Президент Украины Владимир Зеленский также предложил США стать сооснователями и лидерами переговорной площадки «Крымская платформа».