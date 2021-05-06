Военный эксперт: Заявления Украины о нахождении российских войск в приграничных территориях не имеют оснований

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный эксперт, заместитель ответственного редактора «Независимого военного обозрения» Владимир Гундаров.

«Украинская сторона считает, что все, что находится от Волги до границы с Украиной – это все рядом с границей. А от Волги находится Западный военный округ: 1-я танковая армия, 2-я общевойсковая армия и еще много различных частей и соединений, которые находятся на территории Российской Федерации. Не имеют никакого отношения ни к Украине, ни к границе с Украиной, никоим образом не нацелены на нападение на кого-либо. Что пугают постоянно российской угрозой – то Эстония, то Латвия, то Литва, то Польша, – естественно, это желание военных этих стран увеличить бюджет военных ведомств, получить новое вооружение. В случае с Украиной это новые фонды для того, чтобы распилить, украсть, больше им ничего не надо», — сказал он.

В.Гундаров отметил, что заявления Украины о российской угрозе – не более чем пиар.

«Если они не будут нападать ни на кого, как это сказал Владимир Путин, то и на них не будут нападать. Все это политический пиар и демагогия, больше ничего за этим не стоит», — заключил он.

В ходе официального визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину перед лицом угрозы со стороны России. По его словам, значительные военные силы остаются у границ с Украиной и «у России есть возможность за достаточно короткое время начать агрессивно действовать, если она решит это сделать». О том, что российские военные слишком медленно уходят от пограничных территорий, сказал ранее и президент Украины Владимир Зеленский.

В заключение В.Зеленский пригласил американского президента Джо Байдена на первую так называемую «Крымскую платформу» в августе 2021 года. Это форум, на котором власти Украины намерены обсудить возвращение Крыма с представителями западных элит.