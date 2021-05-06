В Омской области пожар уничтожил почти половину деревни

В населенном пункте Каракуль сгорели 25 строений, в том числе 14 жилых домов. Люди в ходе ЧП не пострадали, сообщает региональное управление МЧС. Огонь пришел через лес и заросшее камышом болото, которое находилось непосредственно рядом с домами. Пламя быстро распространилось по деревне из-за сильного ветра.

В связи с масштабным пожаром прокуратур начала проверку выполнения требования закона в области пожарной безопасности.

