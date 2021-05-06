Полицейские пришли домой к журналисту интернет-издания Baza

По адресу прописки Петра Коротаева не оказалось, сотрудники уточнили у родственников номер телефона корреспондента и где он проживает. Об этом пишет сама Baza. С чем связан визит силовиков пока неясно.

В конце апреля полицейские приходили к журналистам «Дождя», «Эха Москвы», «Комсомольской правды» и RTVI, работавшим на акции в поддержку Алексея Навального. Они требовали предоставить редакционное задание и пресс-карту как доказательство того, что корреспонденты на митинге исполняли свои профессиональные обязанности.

