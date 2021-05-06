YouTube начал удалять ссылки на сайт «Умного голосования»

Об этом сообщает издание Sota Vision, которое сегодня получило соответствующее уведомление от видеохостинга. Сервис пояснил, что ссылка нарушила правило YouTube о запрете «спама, обмана и мошенничества». Уведомления об удалении ссылок также получили политик Илья Яшин и редакция «Новой газеты».

«Умное голосование» – проект штаба политика Алексея Навального. Он предлагает всем избирателям, не желающим голосовать за «Единую Россию», отдать голос за наиболее сильного противника кандидата-«единоросса». Его определяет сам штаб Навального.