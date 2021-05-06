Об этом сообщает издание Sota Vision, которое сегодня получило соответствующее уведомление от видеохостинга. Сервис пояснил, что ссылка нарушила правило YouTube о запрете «спама, обмана и мошенничества». Уведомления об удалении ссылок также получили политик Илья Яшин и редакция «Новой газеты».
«Умное голосование» – проект штаба политика Алексея Навального. Он предлагает всем избирателям, не желающим голосовать за «Единую Россию», отдать голос за наиболее сильного противника кандидата-«единоросса». Его определяет сам штаб Навального.
YouTube начал удалять ссылки на сайт «Умного голосования»
Об этом сообщает издание Sota Vision, которое сегодня получило соответствующее уведомление от видеохостинга. Сервис пояснил, что ссылка нарушила правило YouTube о запрете «спама, обмана и мошенничества». Уведомления об удалении ссылок также получили политик Илья Яшин и редакция «Новой газеты».