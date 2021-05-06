Экоактивисты обвинили принца Лихтенштейна в убийстве самого большого медведя Европы

На сайте румынской организации Agent Green утверждается, что принц Эмануэль, получивший разрешение на отстрел медведицы, которая нападала на фермы, вместо этого убил 17-летнего бурого медведя по кличке Артур – тот обитал в безлюдной охраняемой местности и долгое время находился под наблюдением.

Представители принца отказались комментировать инцидент. В румынском министерстве окружающей среды начали расследование.