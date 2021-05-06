Гончаренко: Приезд госсекретаря Блинкена в Украину свидетельствует о поддержке США Украины в противостоянии с Россией

Приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину свидетельствует о поддержке США Украины в противостоянии с Россией. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Сам факт приезда Энтони Блинкена – это уже сигнал, в первую очередь Путина о том, что США не оставят Украину как своего союзника и будут поддерживать и территориальную целостность, и независимость Украины, в том числе в борьбе против той агрессии, которую ведет против Украины Российская Федерация. Энтони Блинкен встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием — тоже ответ Путину на его очередные заявления о притеснении Русской православной церкви в Украине», — сказал он.

В ходе официального визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину перед лицом угрозы со стороны России. По его словам, значительные военные силы остаются у границ с Украиной и «у России есть возможность за достаточно короткое время начать агрессивно действовать, если она решит это сделать». О том, что российские военные слишком медленно уходят от пограничных территорий, сказал ранее и президент Украины Владимир Зеленский.

В заключение В.Зеленский пригласил американского президента Джо Байдена на первую так называемую «Крымскую платформу» в августе 2021 года. Это форум, на котором власти Украины намерены обсудить возвращение Крыма с представителями западных элит.