Уже два человека пострадали от сильного ветра в Москве

Первая пострадавшая – женщина, на которую упало дерево во дворе дома по улице Шоссейной на юго-востоке столицы. Второй – на юго-западе, это мужчина, который так же попал под упавшее дерево на Востряковском кладбище. Как сообщается в телеграм-канале московского комплекса городского хозяйства, обоих госпитализировали.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на врачей пишет, что у женщины множественные переломы, ее состояние оценивается как средней тяжести.

В общей сложности по городу повалены уже как минимум 20 деревьев.

Ветер повредил и два здания – балкон дома на Кутузовском проспекте и кровлю нежилого дома на Профсоюзной улице – к счастью, в обоих этих случаях обошлось без пострадавших.

В МЧС предупреждают о том, что ветер с порывами до 20 м/с продлится по меньшей мере до конца дня, горожан призывают по возможности оставаться дома, а при выходе на улицу быть осторожнее и не укрываться под деревьями и рекламными конструкциями.