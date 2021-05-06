Генпрокурор Чехии сомневается в эффективности сотрудничества с Россией по делу о взрывах на военном складе

В заявлении Павла Земана, размещенном на сайте надзорного ведомства, обращается внимание на риски и сомнительный результат при подобной кооперации.

Ранее генпрокурор не исключал, что приостановит уголовное дело, если не удастся допросить двух подозреваемых. Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Их же считают причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипалая в британском Солсбери. Взрывы на складе боеприпасов, о которых идет речь, произошли в 2014 году.