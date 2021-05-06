В столице Мальдив в целях борьбы с коронавирусом ввели комендантский час

Он будет действовать в районе Большой Мале с 9 вечера до 4 часов утра по местному времени, — сообщается в Твиттере местного управления по охране здоровья.

Мальдивы остаются одним из немногих курортных направлений, доступных для россиян. По данным Ассоциации туроператоров, туристический поток из России на Мальдивские острова уступает только отдыхающим из Индии.