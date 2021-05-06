Два человека пострадали в Москве из-за сильного ветра

Они госпитализированы. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Власти призывают жителей не выходить на улицу до 8 часов вечера и переждать непогоду дома – до этого времени прогнозируется ветер почти 20 метров в секунду. Тем, кто все же оказался на свежем воздухе, рекомендовали быть предельно внимательными – не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Сильный ветер наблюдается в Москве вот уже несколько дней.