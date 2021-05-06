Смольный призвал петербуржцев носить маски на улицах в День Победы

Однако чиновники не установили наказания за отказ от повязки.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев попросил всех жителей, которые собираются 9 мая отправиться в людные места, соблюдать масочный режим. На своей странице в соцсети «Вконтакте» Эргашев призвал петербуржцев позаботиться о пожилых людях, которые, по его словам, очень уязвимы для коронавируса и «выйдут на улицы города, чтобы принять участие в праздновании священного дня Победы», конец цитаты. Сейчас петербуржцы должны носить маски только в помещениях и в общественном транспорте. Обязанность соблюдать масочный режим на улицах заменили рекомендацией почти год назад.

В то же время трибуны для ветеранов на Дворцовой площади, в день парада заполнят лишь наполовину, а у гостей будут требовать медицинские справки. При входе на площадь будут измерять температуру. Всего, по сообщению агентства РИА Новости, в Петербурге 9 мая готовят более 150 мероприятий во всех районах города, в том числе, уличные концерты для ветеранов.

По официальным данным за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 715 новых случаев коронавируса. Это число показывает небольшой рост на протяжении нескольких дней, несмотря на длинные выходные.