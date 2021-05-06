Администрация Лихославльского района Тверской области отменила «малышковый парад» 9 мая

Администрация Лихославльского района Тверской области отменила «малышковый парад» 9-го мая, в котором должны были принять участие воспитанники детских садов. Об этом сайту «МБХ медиа» сообщила зам.главы администрации Ольга Громова. По ее словам, поступили рекомендации Роспотребнадзора дождаться улучшения эпидемиологической ситуации.

Ранее на сайте администрации Лихославльского района был анонсирован «малышковый парад-концерт», в котором должны были принять участие более 100 воспитанников детских садов, представляющих различные рода войск.