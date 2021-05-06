В России зарегистрировали ещё одну вакцину от коронавируса. Это препарат «Спутник Лайт»

Прививка «Спутником лайт» не потребует повторного укола. Эффективность препарата Российский фонд прямых инвестиций оценил почти в 79 с половиной процентов. В организации утверждают, что однокомпонентная вакцина сможет противостоять всем новым разновидностям коронавируса. Практически у всех людей, которые её испытали, антитела выработались на 28-й день.

В фонде также считают, что препарат эффективнее многих других вакцин, которые требуют двух уколов. Серьёзных побочных эффектов от «Спутника лайт» нет, уверяют в РФПИ. Там уточнили, что препарат будет стоить меньше 10 долларов.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом уточнила, что вакцина предназначена для людей от 18 до 60 лет. Напомним, в стране уже зарегистрированы препараты «Спутник», разработанный тем же центром Гамалеи, «ЭпивакКорона» новосибирского Вектора и «Ковивак» центра Чумакова Российской академии наук. При этом разработчики двух последних вакцин говорили, что изучают возможность трёхкратного введения препарата для усиления иммунного ответа при низком уровне антител.

Предполагается, что вакцина «Спутник лайт» в основном будет ориентирована на внешние рынки, в России население продолжат прививать обычным «Спутником».