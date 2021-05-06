Госсекретарь Блинкен: Соединенные Штаты поддерживают Украину перед лицом угрозы со стороны России

Об этом сегодня в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, значительные военные силы остаются у границ с Украиной. У России есть возможность за достаточно короткое время начать агрессивно действовать, если она решит это сделать, — отметил Блинкен. О том, что российские военные слишком медленно уходят от пограничных территорий, сказал и президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также попросил США стать сооснователями и лидерами переговорной площадки под названием «Крымская платформа».