Юристы ФБК обжаловали решение Мосгорсуда об ограничительных мерах в отношении фонда

Юристы обжаловали решение Мосгорсуда об ограничении деятельности Фонда борьбы с коррупцией*. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» соратник политика Алексея Навального Иван Жданов.

«Юристы обжаловали обеспечительные меры по нашему процессу. Мы считаем, что никаких оснований для приостановления деятельности не существует. Тем более для каких-то ограничений пользоваться счетом Фонда борьбы с коррупцией. Поэтому, даже не дожидаясь финального решения, наши юристы обжаловали эти незаконные приостановления и ограничения», — уточнил он.

И.Жданов добавил, что, скорее всего, жалоба касается решения и по штабам Навального.

Суд 27 апреля запретил ФБК взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками и участвовать в выборах. Запрет введен до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры, которая требует признать ФБК, Фонд защиты прав граждан** и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.

*, ** — российские власти считают иноагентом