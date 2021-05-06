Полиция продолжает приходить к журналистам, работавшим на митинге в поддержку Алексея Навального

Так, издание «База» пишет, что к бабушке его журналиста Петра Каранаева пришли полицейские. Они интересовались, где проживает прописанный по этому адресу Петр, и спрашивали номер его телефона. С самим Каранаевым представители правоохранительных органов не связывались.

В конце апреля сотрудники полиции приходили к журналистам нескольких изданий, работавшим на митинге 21 апреля.