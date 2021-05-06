НАТО согласно с украинскими оценками, касающимися скопления российских войск возле границ с Украиной

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил сегодня, что там остаются десятки тысяч военных. Кроме того, по утверждению Столтенберга, российские военные заблаговременно разместили близ Украины военное снаряжение. НАТО необходимо оставаться начеку и внимательно следить за развитием событий, – добавил он.