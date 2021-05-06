Посол Баярунас: Возможное включение Литвы с список «недружественных» для России стран не останется без ответа

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

«Будут двоякие меры в ответ. Во-первых, будем смотреть, как мы функционируем, как это повлияет на нас. Это внутренние наши дела. И будет другой ответ, уже политический. Здесь я не берусь судить, будет это на уровне Евросоюза или отдельных стран. Но, безусловно, ответ будет», — уточнил дипломат.

При этом Баярунас затруднился привести конкретику. «Мы читали про решение президента России Владимира Путина. Мы понимаем, что сейчас этот процесс в обсуждении в российских институциях, и просто ждем, когда будет принято решение. Тогда будем смотреть», — пояснил посол.

Вместе с тем он добавил, что в посольстве Литвы «очень мало сотрудников с российским гражданством», поэтому серьезного влияния на дипмиссию возможные ограничения не окажут.

Ранее Владимир Путин подписал указ, ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран, документ опубликован на сайте Кремля.

В нем предписывается ограничить заключение трудовых договоров между «физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации» и дипмиссиями стран, которые совершают недружественные действия в отношении России или ее граждан.

Перечень недружественных государств, а также количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми могут быть заключены договоры, поручено определить правительству.