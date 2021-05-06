Суд обязал бывшего директора музея Северного флота, который похитил из коллекции редкие ордена, компенсировать ущерб

За саму кражу его не наказали из-за истечения срока давности. Петербургский гарнизонный военный суд поддержал иск Военно-морского музея Северного флота к его бывшему руководителю Валерию Чушенкову.

С ответчика взыщут почти 750 тысяч рублей. В такую сумму музей оценил ущерб от кражи орденов вице-адмирала Александра Румянцева. По данным следствия, Чушенков более 20 лет назад подменил копиями подлинные награды командующего штабом эскадры, которые хранил музей.

Ордена он передал компаньону, который их продал. Позже сотрудники обнаружили подделки, однако расследование не закончилось приговором, потому что у преступления истек срок давности.

Руководство музея потребовало компенсировать денежные потери. По сообщению пресс-службы судов, на заседании Чушенков объяснил, что дело против него прекратили, а значит возмещать ущерб он не должен. Однако суд с этим не согласился.

Среди украденных наград был один из самых редких орденов СССР «Адмирал Нахимов» первой степени. Эту награду получили лишь 82 человека.