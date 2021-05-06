Блинкен: США рассматривают возможность нарастить военную помощь Украине

Об этом объявил в ходе официального визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен прилетел в Киев сразу после четырехдневного саммита глав МИД стран «Большой семерки» в Лондоне, где российская угроза тоже была одной из центральных тем.

По словам госсекретаря, концентрация российских военных сил у украинской границы по-прежнему — максимальная с 2014-го года, и в Вашингтоне «очень внимательно» за этим следят. Москву считают готовой перейти к полномасштабной агрессии в короткие сроки и призывают отвести остальные войска из региона тоже.

Зеленский загадочно поведал журналистам, что он обсудил с западными партнерами «одну фундаментальную идею», которая касается международной безопасности в Черном и Азовском морях. Но какую — пока говорить публично не готов.

Затрагивался, на переговорах, по словам украинского лидера, и вопрос с достройкой российского газопровода «Северный поток-2», «очень чувствительный» для Киева. Также Зеленский поблагодарил новую американскую администрацию за поддержку территориальной целостности Украины и сказал что «поражен», насколько глубоко она погружена в эту тему.

В заключение Зеленский пригласил своего американского визави Джо Байдена на первую так называемую «Крымскую платформу» в августе этого года. Это форум, на котором власти Украины намерены обсудить возвращение Крыма с представителями западных элит.