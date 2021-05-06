Голикова: Заболеваемость коронавирусом сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наибольший прирост новых случаев заболеваемости — 37% — приходится на Москву и Санкт-Петербург», — сказала она.