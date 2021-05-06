Посол Эйтвидас Баярунас: Литва ждет решения Европейского агентства лекарственных средств по вакцине «Спутник V»

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

«Мы ждем решения Европейского агентства лекарственных средств, которое выскажет свой вердикт насчет «Спутника». Мы знаем, что процесс идет», — сказал он.

Что касается предпочтений населения Литвы в плане вакцин, по словам посла, «это деликатный вопрос». «Тут все зависит от многих факторов. В одно время была нервозность и в Европе, и в Литве насчет вакцины AstraZeneca: она обвинялась в каких-то побочных явлениях. Сейчас уже и Pfizer в Литве есть, и Moderna, вот пришел Johnson & Johnson. Тоже есть некоторые отклики, что после Johnson & Johnson 100% появится температура. Но есть и плюсы: только один укол, одна прививка. Тут я все-таки бы не разделял на национальности», — пояснил Баярунас.

Он добавил, что «в ситуации с коронавирусом и вакцинацией самое плохое — это большое количество необоснованных слухов». «Это создает дополнительную нервозность», — заключил посол.