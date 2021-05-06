Посол: Упрощенный транзитный въезд в Литву на автомобиле для жителей Калининградской области пока вводиться не будет

Об этом сообщил на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

Он напомнил, что такая схема действовала после вступления Литвы в Евросоюз. «То есть Литва как суверенное государство контролировала проезд через свою территорию, будь это автомобиль или поезд, но жителю России выдавался упрощенный документ. Это был такой прототип шенгенской визы, который выдавался бесплатно и в упрощенном порядке. Сейчас из-за ковида, к сожалению, мы не можем продолжать эту схему», — отметил посол.

Как уточнил Баярунас, для проезда в поезде до Калининграда, когда есть одна техническая остановка в Вильнюсе, гражданам России все еще выдаются упрощенные транзитные железнодорожные документы. «Но для автомобилистов надо подождать, когда это будет возможно, когда все ковидные ограничения будут сняты», — заключил посол.