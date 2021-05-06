Журналист группы Bellingcat утверждает, что возможные отравители Скрипалей теперь работают на администрацию президента

Пресс-секретарь президента выразил в этом сомнение. Работать в Кремле невозможно, заявил Дмитрий Песков и добавил, что Кремль историческое здание, в нем располагается резиденция президента и подразделение его администрации, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что ему ничего не известно о новой работе Александра Петрова и Руслана Боширова. По его словам, в администрации президента нет подразделения, которое занимается спортивным питанием.

В интервью телеканалу RT люди, которые назвали себя Бошировым и Петровым, сказали, что работают в сфере спортивного питания, а в Солсбери ездили посмотреть на знаменитый шпиль собора.

Боширова и Петрова разыскивает Великобритания. Спецслужбы страны полагают, что они являются сотрудниками российской военной разведки и причастны к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери с помощью запрещенного химического оружия «Новичок». Издание The Insider и группа Bellingcat выяснили, что Боширов и Петров — это псевдонимы, а их настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они полковники разведки.

Боширова и Петрова недавно объявили в розыск в Чехии из-за подозрений в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Причем, 50 тонн уничтоженных боеприпасов принадлежали болгарскому торговцу оружием Эмилиану Гебреву, который через несколько месяцев после взрыва был отравлен.

По данным группы Bellingcat, его отравили все тем же химоружием «Новичок». Возможно, из-за поставок оружия в Грузию и на Украину. Журналист Bellingcat Христо Грозев в интервью чешскому изданию Novinky сказал, что Боширов и Петров теперь представляют интересы Кремля в различных российских регионах.

Грозев пообещал опубликовать об этом вскоре более подробную информацию.