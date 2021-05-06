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Эксклюзив Эха 14:06, 06 мая 2021

Киев рассчитывает на расширение военной помощи со стороны Вашингтона

фото: Ефрем Лукацкий / Reuters
фото: Ефрем Лукацкий / Reuters

По словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, власти страны будут просить у США антиснайперские технологии и системы ПВО. В интервью CNN он не исключил, что Россия пытается установить контроль над Азовским морем.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал безопасность в этом районе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Российские военные не спешат покидать приграничные районы, — заявил он.

В свою очередь, после переговоров Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты рассматривают возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и имеет право перемещать войска по своей территории.

О том, насколько Соединенные Штаты готовы поддерживать Киев, сегодня размышляют некоторые западные издания.
На фоне начавшегося двухдневного визита госсекретаря США на Украину в Москве с настороженностью смотрят на Киев и на перспективу американско-украинских военных отношений, считают некоторые западные наблюдатели.

После того, как еще недавно более чем стотысячная российская армия была стянута к границам Украины, для США важно укрепить доверие к себе Киева, показать, что эра Трампа закончилась, Вашингтон вновь держит слово и поддерживает своих союзников, — сказал в интервью австрийской Wiener Zeitung эксперт по странам Восточной Европы, Александр Дубовы. — По его словам Америка Байдена снова рассматривает себя как «дружественного гегемона» на защите мирового порядка, основанного на международном праве (перевод сайта ИноСМИ).

США решительно противопоставляют себя Кремлю на Украине. В частности, в этой связи Пентагон месяц назад принял решение поставить Украине оружие на сумму в 125 млн долларов. Поставки в будущем могут участиться, так же, как совместные маневры и присутствие американских военных кораблей в Черном море, пишет газета. — Однако мало кто из аналитиков издания полагает, что в случае войны с Москвой солдаты США и НАТО встанут на сторону Киева.

Желание вступить в Североатлантический союз со стороны Украины также вряд ли воплотится в жизнь — как из юридических соображений, так и из-за военных конфликтов на ее территории, пишет Wiener Zeitung.
Другие страны НАТО, такие как Франция, Германия или Италия, считает эксперт издания, также не рискнут вступить в военный конфликт с Москвой.

России следует признать ДНР и ЛНР в ответ на намерение Украины попросить вооружение у США. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Если США и будут поставлять вооружение, то оно будет не бесплатным. Оно будет поставляться, в том числе и в кредит — под залог крупных государственных объектов, имущества и земель. То есть по сути дела Украина может частями продавать свой суверенитет США, а за это получать вооружение, которое может быть направлено против России. В этой связи России необходимо демонстрировать решительность в своих действиях. Нам необходимо признавать Донецкую и Луганскую народные республики и заключать с ними договор о военно-техническом сотрудничестве», — уточнил депутат.

С точки зрения Шерина, «Россия сегодня не может рассчитывать на улучшение отношений с Украиной, в первую очередь, со стороны самой Украины». «Потому что проект по сталкиванию лбами двух славянских народов в полномасштабную войну, которая могла бы изматывать экономику и человеческие ресурсы, как Украины, так и России, запущен и реализуется. Пытаться каким-то образом вразумить Украину не получится, потому что у руководства страной находятся прозападные ставленники, которые будут исполнять этот план до конца», — заключил депутат.

Отметим, что ситуация на Украине будет сегодня обсуждаться на встрече глав оборонных ведомств стран ЕС.


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