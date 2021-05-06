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Эксклюзив Эха 14:02, 06 мая 2021

Посол Эйтвидас Баярунас: ВВП на душу населения в Литве составляет 1000 евро

фото: pixabay
фото: pixabay

Об этом сообщил на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

«Скажу, что он намного больше, чем у россиян. Средний заработок литовцев — больше 1000 евро на душу», — сказал он.

При этом посол отметил, что, когда в 2004 году Литва вступала в Евросоюз, республика еле доходила до 40% ВВП на душу населения и «была в большом отставании». «А в прошлом году Литва обогнала Португалию и Грецию. Если динамика продолжится, мы видим возможность догнать и перегнать Испанию», — добавил Баярунас.

Он также обратил внимание на то, что «по некоторым отраслям экспорт Литвы во время пандемии даже увеличился». «Промышленность идет хорошими шагами», — заключил посол.


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