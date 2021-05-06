Посол Литвы прогнозирует открытие границ осенью в случае улучшения ситуации с коронавирусом

Об этом сообщил на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

«Будет ли это летом? Я бы на лето не ставил свои деньги. Осень? Да, можно уже как-то думать про осень. Скажем, в Литве, и во многих странах Евросоюза все говорят, что к осени критическая масса населения пройдет вакцинацию, и тогда мы сможем думать про открытие границ», — сказал он.

При этом посол отметил, что в целом «ситуация с коронавирусом еще долго останется с нами». «Маски, вакцинация и так далее. Так что здесь ничего хорошего не скажу. Единственное, что можно сказать: да, мы следим за ситуацией в России, где видно, что есть некоторое улучшение; и следим за ситуацией в Европе. И можно уже оптимистично видеть какую-то грань, когда ситуация полностью пойдет вверх. Конечно, вакцинация делает свое», — заключил Баярунас.