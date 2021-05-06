Об этом сообщил на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

«Литва — одна из первых стран бывшего СССР, стран-соседей, подписала договор о границе. Мы прошли уже вторую стадию. Договор о границе не только был ратифицирован, но мы провели и демаркацию. Это значит, что не только на карте, но и в реальной жизни колышками отмечены наши территории. И сейчас Литва и Россия перешли в третью стадию: ведутся переговоры о так называемом договоре о режиме границ. Претензий со стороны Литвы к России нет», — сказал посол.