Правительство предложило в очередной раз ужесточить правила продажи сигарет

Достаточно серьезно может измениться внешний вид сигаретных пачек, уже и так строго регламентируемый. На этот раз их предлагают сделать обезличенными — а вместо фирменного дизайна размещать фотографии и рисунки на тему вреда табака, площадь которых доведут до 75% от упаковки.

Кроме того, в Белом доме предлагают полностью запретить продажу жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотинсодержащих изделий. Все эти предложения подготовлены в рамках антитабачной концепции, рассчитанной до 2035-го года.

Согласно этому плану доля курильщиков в стране за 14 лет должна сократиться до 21%. К концу 2010-го она чуть превышала 30%. Системная борьба с табакокурением в России продолжается с тех пор, как в 2008-м наша страна присоединилась к рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе с никотиновой эпидемии в мире.

К настоящему моменту в России уже действуют ограничения на продажу сигарет по возрасту, табачные акцизы, запрет и штрафы за курение в общественных местах, а производителям сигарет запрещено их рекламировать и использовать на упаковках такие выражения как «легкие», «с низким содержанием смол» и т. п.