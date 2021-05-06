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13:03, 06 мая 2021

Ученые обнаружили свыше 150 мертвых тюленей на побережье Каспийского моря

Они принадлежали к редкому виду, занесенному в Красную книгу.

Специалисты называют картину, которая перед ними открылась, жуткой, передает агентство ТАСС. В научно-экспедиционном центре «Морские млекопитающие» рассказали, что мертвые каспийские тюлени лежали на пляжах через каждые 50 метров.

По словам координатора природоохранных программ центра Виктора Никифорова, обследование идет уже два дня и все еще продолжается — из-за этого ученые не исключают, что количество погибших животных может достигнуть 200. Некоторые из тюленей были найдены без шкур, отдельные особи запутались в рыболовных сетях.

В декабре прошлого года ученые также обнаруживали мертвых краснокнижных тюленей на берегу Каспия — их тогда было почти 300. В качестве причин массовой гибели животных специалисты называют как рыболовство, так и загрязнение Каспийского моря.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что тщательные обследования еще впереди. Вместе с тем они выявляют крайне тревожную, по их словам, динамику: если сто лет назад численность тюленей на Каспии превышала миллион, то сейчас их осталось лишь от 50 до 70 тысяч.

Каспийский тюлень является единственным млекопитающим Каспийского моря. В прошлом году его включили в Красную книгу России, однако еще в конце нулевых Международный союз охраны природы присвоил ему статус находящегося под угрозой исчезновения.


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