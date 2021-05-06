В Великобритании начался единый день голосования на выборах разных уровней

Одни из самых важных — в Шотландии, где правящая партия обещала провести новый референдум о независимости в случае, если получит больше половины мест в региональном парламенте.

Правящая Шотландская национальная партия во главе с первым министром Николой Стёрджен, по опросам, идет с большим отрывом от конкурентов и может получить от 60 до 70 мест (для большинства нужно — как раз от 65, в старом созыве парламента им не хватало для этого всего два кресла). Впрочем, даже если до этого результата правящая партия не дотянет, не исключено формирование коалиции.

В 2014 шотландцы уже проголосовали за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства. Но это было до референдума о брекзите, на котором Шотландия дала больше 60% за то, чтобы остаться в ЕС, а из-за голосов в центре и на юге Англии итоговый результат получился чуть больше 50% за то, чтобы выйти.

Британский премьер Борис Джонсон уже назвал возможный второй шотландский референдум крайне несвоевременным. В случае, если Лондон будет решительно против, последнее слово останется за судами.

Также депутатов местного парламента избирают жители Уэльса, а в Лондоне проходят выборы мэра. Все депутаты в Британии избираются по мажоритарной системе в одномандатных округах. Участки закроются в 10 вечера по местному времени (полночь по Москве), результаты ожидаются не раньше выходных.