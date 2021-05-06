Адвокат Любови Соболь потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности судью по так называемому «квартирному делу»

Защитник политика Владимир Воронин подал в квалификационную коллегию судей Москвы жалобу на судью Инну Шилободину. Она рассматривала дело против юриста ФБК* о незаконном проникновении в квартиру.

Адвокат утверждает, что судья в ходе рассмотрения неоднократно грубо нарушала уголовно-процессуальный кодекс. Воронин требует провести проверку и привлечь Шилободину к дисциплинарной ответственности. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня подал жалобу на судью Шилободину. Мы полагаем, что ею было допущено достаточно большое количество нарушений. В основном они связаны с нарушением права Любови на защиту. На наш взгляд, ее незаконно сначала удалили из процесса, потом ей назначили адвоката от государства, и она от него отказалась, а судья отказалась выпускать этого адвоката из здания. Также потом, по какой-то неизвестной причине, уже когда я ее защищал, судья опять пригласила защитника по назначению. То есть, что там происходило, процессуально объяснить тяжело», — отметил Воронин.

Он считает это предметом для разбирательства квалификационной коллегии судей. «Пусть они посмотрят на все эти факты, проверят дело. Конечно, хотелось бы, чтобы судью привлекли к дисциплинарной ответственности», — заключил адвокат.

Шилободина приговорила Соболь к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Судья признала политика виновной в нарушении неприкосновенности жилища тещи предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого оппозиционер Алексей Навальный считает участником своего отравления.

В ходе процесса Соболь выдворяли из зала за съемку на телефон, все ходатайства защиты судья отклоняла, она в том числе отказалась вызывать на допрос самого Кудрявцева. Этого требовала защита. Он ни на одном заседании не присутствовал.

Домой к сотруднику ФСБ Соболь пришла после публикации записи разговора Навального с Кудрявцевым. В разговоре собеседник оппозиционера признает факт покушения.