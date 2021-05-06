Предполагаемые отравители Скрипалей, по данным расследователей из группы Bellingcat, получили в России повышение

Александр Мишкин и Анатолий Чепига, известные под псевдонимами «Александр Петров» и «Руслан Боширов», теперь работают непосредственно на Кремль, утверждает болгарский журналист из группы Bellingcat Христо Грозев.

В интервью чешскому изданию Novinky он сказал, что они уже не могут работать как шпионы и стали важными представителями администрации президента в разных регионах. Грозев пообещал в ближайшее время опубликовать об этом подробную информацию.

Петрова и Боширова разыскивают в Великобритании и Чехии. Британские спецслужбы полагают, что они были сотрудниками российской военной разведки и причастны к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери, причем, с помощью запрещенного химического оружия.

В Чехии их подозревают в причастности к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году.

Из-за этого взрыва Чехия недавно выслала ряд российских дипломатов.