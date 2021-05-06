Министры обороны стран Евросоюза обсудят действия России у границ Украины

В Киеве ранее высказали опасения по поводу предполагаемых планов Москвы по аннексии Азовского моря.

Россия уже традиционно оказывается в повестке встреч европейских чиновников. На сегодняшнем заседании в Брюсселе министры обороны 27 стран Евросоюза планируют обсудить ситуацию на украинской границе, к которой несколько недель назад Россия начала стягивать военных и технику.

В Европе посчитали это проявлением агрессии, в Москве же переброску войск объяснили военными учениями. Эти маневры были отработкой военных действий против Украины, считает главами МИДа страны Дмитрий Кулеба. Он полагает, что Москва готовится провести «ползучую аннексию Азовского моря». По словам министра, Россия постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути.

Ранее сегодня Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим в Киев этой ночью. Глава украинского МИДа в интервью телеканалу CNN отмечал, что в ходе переговоров планирует обсудить военную помощь со стороны Соединенных Штатов, запросить системы ПВО и противоснайперские технологии.

Блинкен сегодня также встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.