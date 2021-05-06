В России коронавирус, согласно официальным данным, выявили у менее 8 тысяч человек

Такая тенденция наблюдается третий день подряд. Число заразившихся по сравнению с предыдущим днём немного снизилось. Оперативный штаб сообщил, что за сутки коронавирус обнаружили ещё у 7639-ти россиян. Это минимальный показатель с конца сентября прошлого года.

Начиная со вторника, количество новых случаев заболевания коронавирусом в России не превышает 8-ми тысяч, рапортуют власти. Коэффициент распространения ковида — то есть, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции — опустился до минимума почти за два месяца, отметили в штабе.

По числу заражений за сутки лидирует Москва. Здесь выявили более двух тысяч ста случаев. Это примерно на 300 меньше, чем накануне. Умерли в столице за минувший день 59 человек.

За Москвой по числу инфицированных идут Петербург и Подмосковье. За сутки по официальным данным зарегистрировали 351 летальный случай от коронавируса. Накануне было на 9 человек больше. Число выздоровевших от ковида за сутки почти не отличается от количества заражённых — тоже менее восьми тысяч человек.

С начала пандемии в России выявлено почти 5 миллионов заразившихся коронавирусом. Умерли за тот же период по данным официального штаба больше 112-ти тысяч человек. Росстат называет цифру в 250 тысяч погибших, у которых выявили коронавирус.