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10:31, 06 мая 2021

Правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, к 2030 году уровень обеспечения газом в субъектах Российской Федерации должен вырасти на 10% и составить 83%.


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