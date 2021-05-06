Члены Российской академии образования пожаловались помощнику президента Андрею Фурсенко на изменения в уставе РАО

Они, по мнению учёных, принижают роль академии. Такого неуважительного отношения к мнению членов академии образования не было за всю её 80-летнюю историю, отметили авторы обращения.

По их мнению, изменения в уставе, утверждённые правительством, наносят ущерб российскому образованию. Документ, как сообщает издание РБК, подписали 20 академиков. Они недовольны расширением полномочий попечительского совета академии — его возглавляет бывший министр просвещения Ольга Васильева.

Правительство наделило совет функциями надзора и управления, он, к примеру, может рассматривать отчёты академии о научно-организационной и финансовой работе до их отправки министрам, чего раньше не было, говорится в обращении.

Кроме того, в новой редакции устава председатель совета автоматически входит в президиум академии, при этом функции органа управления те же, что у президента РАО, отмечается в письме.

Некоторые учёные, подписавшие письмо, связывают изменения в устав с попыткой избрать Васильеву президентом РАО. Авторы документа предлагают закрепить в уставе самостоятельность академии и лишить попечительский совет возможности вмешиваться в её работу. Решения совета должны носить рекомендательный характер, настаивают академики.

Аналогичные обращения направлены в обе палаты парламента. Помимо этого академики попросили администрацию президента дать заключение по их проекту изменений устава. Его приняли общим собранием академии образования прошлым летом.