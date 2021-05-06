Власти Таджикистана впервые обнародовали списки погибших и раненых в ходе конфликта на границе с Киргизией

2021-05-06T09:32:03+03:00
2021-05-06T09:44:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Жертвами вооруженного противостояния стали 19 граждан республики, 87 пострадали.
Объявлено, что семьи погибших получат сумму, эквивалентную 500 тысячам рублей.
Напомним, по данным властей Киргизии в ходе конфликта погибли 36 граждан страны, пострадали около 200.