В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

На главном полигоне страны уже состоялись боевые стрельбы, а сегодня вечером запланирована высадка американских десантников на аэродром.
В целом учения пройдут в 16 странах.
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На главном полигоне страны уже состоялись боевые стрельбы, а сегодня вечером запланирована высадка американских десантников на аэродром.
В целом учения пройдут в 16 странах.
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…
Ученики школы при посольстве России в Чехии отправили обращение МИДу РФ и Чехии Кризис в чешско-российских отношениях привёл к тому, что под вопросом оказалось само существование нашей любимой школы, под вопросом оказалось само существование непрерывной традиции российского образования в Чехии…