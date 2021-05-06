Истребитель МиГ-31 был вынужден подниматься в воздух, чтобы опознать воздушную цель над акваторией Чукотского моря

Об этом сообщают российские военные. Утверждается, что это был американский самолет-разведчик.
Госграницу он не нарушил, поэтому после разворота российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
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Об этом сообщают российские военные. Утверждается, что это был американский самолет-разведчик.
Госграницу он не нарушил, поэтому после разворота российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
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