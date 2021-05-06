В Индии продолжают выявлять максимальное число случаев коронавируса за все время эпидемии

По данным Минздрава страны, суточный прирост заболевших превысил уже 410 тысяч человек.

Уже второй раз в Индии за сутки выявляют более 400 тысяч случаев коронавируса. Это беспрецедентные показатели: ранее они не фиксировались ни в одной стране мира. Увеличивается и смертность: количество умерших, по официальным данным, за сутки достигло практически 4 тысяч человек.

Власти говорят о возникновении «индийского штамма» COVID-19 и прогнозируют третью волну эпидемии — имея в виду, что сейчас речь идет о второй. Больницы в целом ряде регионов страны, по данным западных информагентств, переполнены, в них не хватает кислородных баллонов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Заразившимся приходится ждать госпитализации на улицах в машинах скорой помощи.

На этом фоне некоторые страны продолжают оказывать Индии помощь в борьбе с эпидемией. США направили уже четвертый самолет ВВС с быстрыми тестами на коронавирус, масками и концентраторами кислорода. Германия предоставила аппараты ИВЛ и части мобильной установки для производства кислорода. А Япония, по данным агентства Kyodo, намерена безвозмездно дать Индии свыше 50 млн долларов.

Резко ухудшилась ситуация с коронавирусом и в соседнем с Индией Непале. Там суточный прирост заболевших превышает 7 тысяч человек. На этом фоне страна с сегодняшнего дня полностью приостановила международное авиасообщение.