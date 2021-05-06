«Новая газета» и «ОВД-Инфо» начинают кампанию за освобождение фигурантов дел, возбужденных после зимних акций

Она стартует сегодня со спецэфира на YouTube-канале «Новой». Эфир приурочен в том числе к 9-летию разгона «Марша миллионов», по следам которого возбудили «болотное дело».

В то же время организаторы эфира подчеркивают, что на этот раз уголовному преследованию по целому ряду статей подвергаются свыше сотни человек — это больше, чем в «болотном» деле и после московских протестов лета 2019-го. Людей судят и за насилие над силовиками, и за нарушение санитарных норм, и за перекрытие дорог, и по другим статьям.

Во время стрима ведущие будут рассказывать об узниках, как они это называют, «дворцового» дела (за отправную точку новой волны репрессий взят фильм-расследование Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки»). Также на сайте «ОВД-Инфо» можно подписать петицию за освобождение этих людей.

Эфир начнется в 14:00 по Москве и продлится 6 часов. Его будут вести журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и Максим Курников, а спикерами станут сотрудники «ОВД-Инфо» и других СМИ, адвокаты, социологи и политзаключенные.

Как рассказал «Эху Москвы» координатор «ОВД-Инфо» Константин Фомин, важно привлечь общественное внимание к проблеме репрессий.

В ходе трансляции будут выступать известные правозащитники и журналисты.