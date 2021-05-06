В Великобритании пройдут самые масштабные региональные выборы за почти полвека

Должна определиться судьба 5 тысяч мест в муниципальных и региональных советах в Англии. Кроме того, по итогам волеизъявления будут сформированы составы законодательных органов Шотландии и Уэльса.

Если победу в Шотландии одержит Шотландская национальная партия, то она намерена требовать провести новый референдум об отделении от Соединённого королевства.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов считает, что Великобритания не допустит выхода Шотландии из состава страны. Колташов добавил, что Евросоюз будет помогать референдуму «из мести Британии», которая вышла из его состава.

Процедура голосования была отложена на год из-за пандемии. Как считают эксперты, выборы покажут реальное соотношение сил между Консервативной и Лейбористской партиями.