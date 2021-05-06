Спортивный арбитражный суд рассмотрит иск о возвращении в олимпийскую программу двух медалей за греблю на каноэ

Спортивный арбитражный суд рассмотрит сегодня иск о возвращении в олимпийскую программу двух медалей за греблю на каноэ. Ранее этого требовали организации из России и Венгрии.

В КАС на сегодня запланированы слушания по двум искам против Международной федерации гребли. Один от Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, а второй от федерации каноэ Венгрии. Эти организации недовольны тем, что в программе Олимпийских игр в Париже 2024-ого года вместо 12-ти комплектов наград в гребле по гладкой воде будет только 10. Две отдали на экстремальный слалом. В Москве и Будапеште это решение считают неправомерным.

Президент Всероссийской федерации гребли Евгений Архипов называл эти изменения ударом по классической гребле и спринту. В интервью ТАСС он отмечал, что решение о сокращении количество медалей было непродуманным, неподготовленным и несогласованным с национальными федерациями.

Впервые большие соревнования по экстремальному слалому провели в 2015-ом году. В Международной федерации гребли утверждают, что популярность этого вида спорта стремительно растет как среди спортсменов, так и среди зрителей, и, помимо этого он очень хорошо транслируется по телевидению.

В гонках этого формата участвуют четыре человека. Им необходимо проходить через стойки ворот, причем грести приходится как по течению, так и против него.