В Дании смягчат коронавирусные ограничения

Правительство согласовало отмену ряда запретов. Так, с сегодняшнего дня откроются школы, театры, концертные залы и кинотеатры. При этом останутся ограничения по численности посетителей: не более 2 тысяч в одном помещении или на открытом воздухе.

Пока еще сохраняющиеся ограничения по численности людей уже привело к отмене ряда уличных музыкальных фестивалей в стране, также перенесены концерты.

Кроме того, для ресторанов и кафе отменяется запрет на работу после 23 часов. Это касается и частных вечеринок.

Посещать спортзалы можно только взрослым и при условии наличия сертификата о прививке, перенесенной болезни или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов.

Власти страны отмечают, что, хотя ситуация с коронавирусом и стала значительно лучше, не стоит резко отменять все ограничения, чтобы не спровоцировать скачок заболеваемости.