В Баварии с сегодняшнего дня отменяются ограничения для переболевших и привитых от коронавируса

В то же время общий комендантский час с 10 вечера до 5 утра остается в силе.

Выздоровевшие после коронавируса и прошедшие вакцинацию смогут беспрепятственно встречаться с родственниками и знакомыми, им не нужно соблюдать комендантский час и предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении заведений и магазинов. Об этом сообщил ранее глава германского региона Маркус Зедер. Он пообещал, что если в течение недели число заразившихся не будет превышать 100 на 100 тысяч жителей, то возможно открытие ресторанов под открытым небом и культурных заведений, но при условии соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок. Кроме того, перед праздником Пятидесятницы, который западные христиане отмечают 23 мая, снова откроются отели и кемпинги.

Карантин, который сейчас действует в Германии, не такой жесткий, как зимой. Так, открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, магазины, музеи, зоопарки и ботанические сады. В то же время для их посещения необходим отрицательный тест на COVID-19.

Федеральные власти намерены облегчить карантин для привитых и переболевших коронавирусом по всей стране уже на этой неделе, возможно, на ближайших выходных.