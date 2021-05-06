Сегодня в Шотландии пройдут парламентские выборы, от результатов которых зависит, организуют ли там в ближайшее время повторный референдум о независимости от Великобритании.

Фаворит на выборах, с большим отрывом от конкурентов, – правящая Шотландская национальная партия во главе с первым министром Николой Стёрджен. Чтобы получить в новом парламенте большинство, нужно 65 кресел из 129-ти; сейчас у партии 63: по разным соцопросам в новом составе националисты как раз могут претендовать на 60-70 мандатов.

В случае победы Стёрджен обещала провести новый референдум и вернуть Шотландию в Евросоюз уже как независимую страну. Причем даже если сегодня партия не наберет 50%, она не единственная, кто выступает за отделение – объединиться можно, например, с «Зелеными». Правда, референдум могут запретить в Лондоне – но и это можно обжаловать в судах.

Первый референдум о независимости Шотландии прошел в 2014-м, тогда против идеи высказались 55 с небольшим процентов. А всего через два года, на другом референдуме, Британия проголосовала за выход из ЕС – перевес обеспечили сторонники идеи в центре и на юге страны. Шотландия тогда с огромным перевесом голосовала за то, чтобы остаться.

Одновременно пройдет целый ряд выборов разного уровня в других частях страны. Так жители Уэльса будут выбирать депутатов в региональное законодательное собрание, а лондонцы – мэра.